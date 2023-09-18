馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）訪問中國行程結束，他對南海議題表示，大馬和中國同意持續秉持開放溝通立場，確保南海區域局勢和平。

安華昨天凌晨抵達中國訪問一天。他是應中國國務院總理李強邀請到訪，除出席中國-東協博覽會（CAEXPO）外，也出席中國-東協商務與投資峰會（CABIS），以及為馬來西亞館（Malaysia Pavilion）主持開幕典禮。中國-東協博覽會16日起在廣西南寧舉行4天。

星洲日報、東方日報等大馬媒體報導，安華昨天在與李強會談後的記者會表示，李強支持東協在處理區域國際安全議題的中心地位，以及支持東協的獨立立場，包括中美敵對議題。

不過，安華說，最重要的是不要發表任何與南海共同開發有關的言論。

安華9月13日在新加坡一場峰會中強調維持「東協向心性」（ASEAN centrality）重要性，呼籲雙方降低緊張關係，美中要能維持有效互動。

關於南海，安華5日在第43屆東協峰會全體會議演說中表示，有關中國公布新版地圖，南海議題須根據1982年聯合國海洋法公約等國際法原則，透過對話與協商以和平理性方式解決。

中國自然資源部配合今年全國測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳週，公布2023年版標準地圖，把馬來西亞沙巴（Sabah）和砂拉越（Sarawak）附近大部分海域、台灣、南海諸島等標示為中國領土。中國新版地圖引發台灣、菲律賓、馬來西亞、印尼與印度等5國抗議。

馬來西亞外交部當時聲明表示，中國新版地圖對大馬沒有拘束力。外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）說會向中國政府遞交抗議照會。

這是安華去年11月就任首相後第2度造訪中國，他今年3月下旬首度訪中。（編輯：郭中翰）1120918