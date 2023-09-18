中秋連假就在下周，氣象粉專「林老師氣象站」指出，最新歐洲模式模擬，下周一前後菲律賓東方外海有熱帶擾動發展，增強成颱風的機會高，可能影響中秋連假天氣，且根據統計，過去30年來在中秋前來擾台的颱風，有一半是強颱。

林老師氣象站今天在臉書提到，今晨歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，下周一（25日）前後，菲律賓東部外海有熱帶擾動生成的訊號，後續發展成颱風的機會高。由於目前各國預報的位置仍相當分岐，所以可能要等到下周，熱帶擾動實際出現之後，再評估會比較準確，但因為有機會影響到中秋連假（29日至10月1日）的天氣，仍需要持續監測其未來發展趨勢。

林老師氣象站表示，盤點1993至2022年共30年中秋假期前來擾台的颱風，總計有9個，分別為1996年的薩恩、2008年的辛樂克、2009年的芭瑪、2010年的梅姬、2013年的天兔、2015年的杜鵑、2016年的莫蘭蒂、2016年的馬勒卡及2022年的梅花，值得注意的是，其中有超過一半的颱風強度是強烈颱風。

氣象署表示，菲律賓東方海面在下周是低壓帶環境，適合熱帶系統生成，不過時間還久，屆時低壓帶會離菲律賓東方海面較近還是較遠，是生成熱帶擾動，或是熱帶性低氣壓、颱風還不太確定，需持續觀察。近日天氣則是今天到周四（21日）水氣減少，午後南部山區留意較大雨勢，周五至周日（22日至24日）東北風南下，北部及東半部有雨，其他地區多雲，午後南部地區及中部山區有雷陣雨。