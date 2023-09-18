新北市教育局今舉辦「新北市職場倫理完勝秘笈-24 Secrets」專書發布會，為全國首部以技職職場為情境，分類漫畫式呈現，內容邀請專家學者及各職場人資及經理代表，歸納出職場所需24種核心價值，教育局長張明文局長致詞表示，專書透過產官學合作，期待學生未來能實際運用在職場上，培育具備永續素養的頂尖技職人才。

教育局指出，適性及品德是新北的兩大教育核心，今天發布職場倫理秘笈即從技職教育適性發展為出發，結合所需的職場品德，同時透過產官學界攜手集思廣益，花費超過一年編撰，將職場倫理的品性規範分成四大類，分別是「個人品德、人際互動、工作態度及卓越典範」四大類，每類再各分成6種德目，共24種核心價值，每個核心價值撰寫一則漫畫式小故事，讓學生習歡閱讀，更具成效。專書除發放至學校，電子書也置於教育局官網供大家下載。

共同參與編撰的委員包括台北市國際禮儀協會朱立安理事長、曼都集團吳曉芬經理、台灣三洋電機股份有限公司楊開華經理、青青婚宴文創集團謝偉鼎協理、協易機械工業股份有限公司楊峻銘資深經理、台灣師範大學鄭慶民院長、宋修德教授、文化大學吳慎宜教授、瑞芳高工潘泰伸校長、淡水商工于賢華校長、南強工商李恆霖校長、穀保家商嚴英哲校長等12位編委，透過真實職場、教育學者、技職學校代表，打造適合全國學生皆可閱讀的首部職場倫理專書。

朱立安表示，他教授職場倫理10多年，都沒有縣市將此編輯成書，新北市登高一呼製作繪本教材推廣，歡迎其他縣市迎來學習，期盼專書能拓及到全台，讓社會更進步和諧。

曼都集團經理吳曉芬表示，一個優秀的設計師除了具備專業能力外，更看重良好的品性及倫理，不論對於顧客及前輩之間都需有應對分際，未來才可能成為頂尖設計師。三洋電機股份有限公司經理楊開華則認為，這本職場倫理完勝秘笈含括職場所有生存的秘密，只要掌握24個核心價值，內化成規，日後進入職場時一定能有所依歸。