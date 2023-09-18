76歲知名兩性作家黃越綏日前胃痛到醫院照胃鏡，檢查結果是胃食道逆流，她也藉此宣布將來要斷食善終，黃越綏近日則上節目透露，有2顆膽結石，她還放話，如果之後罹癌，子女如果叫她去做化療就直接「除籍」，黃越綏強調：「我主張善終，以斷食善終方式離開」，表示自己想要輕鬆地離開人間，豁達說：「看遠一點終究要死」。

黃越綏上節目《震震有詞》提到，她有2顆膽結石「還頗大顆的，一顆有1.9公分、另一顆1.8公分」，醫生檢查表示只是發炎，不是癌症，黃越綏豁達說：「沒有影響我活下來的樂趣」，她還放話，如果之後罹癌，子女如果勸她去做化療就直接「除籍」，員工就革職。

震震有詞 - 銀髮族身心都是煩腦絲！健康不適孝親不全晚年全悲歌？！ -2023/09/12完整版

黃越綏強調：「我就是主張斷食善終」，想要輕鬆地離開人間，不要留下太多的麻煩給別人，黃越綏對生死看得相當灑脫，還豁達說：「看遠一點終究要死嘛，我已經76歲了，都是風中燭，反正我都先交代了」。

其實，黃越綏前陣子因胃痛到醫院照胃鏡，因有病徵，需要切片化驗，檢查結果是胃食道逆流，而非癌症，她也藉此宣布將來要斷食善終，黃越綏也提到，超前部署未必可以解決問題，但至少擁有保留和迴旋的空間，「正面思考和自我建設，就是彰顯對生死價值判斷的能力與態度。」