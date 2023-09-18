國民黨總統參選人侯友宜預計在美東時間18日赴華府智庫布魯金斯研究院發表演說，將提侯版3D戰略，也就是Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）、De-escalation（緩解）。不過，民進黨立法院黨團今炮轟，侯的3D戰略竟缺少Defense（國防防禦），完全失去國家領導者該有的格局。

民進黨團書記長蔡適應說，侯友宜的3D戰略跟國民黨前主席江啟臣、朱立倫2D戰略都不同，少了最重的Defense（國防防禦），國防外交是重要權責，雖然侯不提國防只提嚇阻，但嚇阻有兩種，一種是口號式嚇阻，講得很厲害，但卻是紙老虎，一種叫做實力式嚇阻，加強國防力量，完備實力。

蔡適應表示，美日近年都屏棄口號式嚇阻，不知為何侯只提嚇阻，這在國家國防上是很大的漏洞，巧得是江啟臣本次也有陪同訪美，難道接下來的對話都是由江幫忙對話，侯只要在旁說YES就好嗎？完全失去國家領導者該有的格局。

蔡適應強調，要有國防才能達成嚇阻的重要性，台灣國防需要更多人支持，侯要講出這句話，否則會美國看破手腳，認為他提及的嚇阻只是擔心中國大陸、講給美國人聽，對保衛國家安全一點用都沒有。

至於侯在美國對墨西哥人提問是新北市民或原住民引來歧視風波，立法院民進黨團副書記長洪申翰說，這證明侯的視野有限，對於國際、世界認識很少，侯在國外問這麼三條線的問題，雖然跟他不同政黨，但同為台灣人看到新北市長問出這麼讓人傻眼的問題，都想找地洞鑽。