進入第16年的「日月潭Come！BikeDay花火音樂嘉年華」即將於10月5日至11月18日登場！交通部觀光署日月潭國家風景區管理處表示，今年將結合自行車、聯合婚禮、花火音樂饗宴及多元文化表演等元素，為秋季的日月潭帶來一波高潮。

觀光署表示，「花火音樂嘉年華」是日月潭每年秋季盛會，今年自10月5日起連續7周有7場系列活動，包括聯合婚禮、自行車主題日、紅茶文化季、環湖馬拉松，以及融合音樂、舞蹈及煙火的3場音樂饗宴，包括台灣大哥大日月潭花火音樂會、樂舞映明潭音樂會以及NTSO台灣管樂團花火音樂會。另今年也延續舉辦許多遊客期待的「2023日月潭花火音樂嘉年華攝影比賽」。

值得一提的是，「2023Come!BikeDay自行車主題日」除了挑戰自行車環潭外，今年還新增了船騎挑戰活動：參加者將騎乘自行車環繞半個日月潭，然後搭乘接駁船返回起點。

此外第10屆「日月潭環湖馬拉松」10月29日開跑，延續參賽選手「每跑一公里，捐贈一塊錢」的公益信念，持續回饋地方與協助弱勢團體，不僅是「國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）」國際認證賽事，同時是「亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽」（AbbottWMM Wanda Age Group Qualifier）台灣站唯一賽事。詳見活動網站： https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/musicfestival/Index.aspx?l=1。

觀光署長周永暉表示，「日月潭花火音樂嘉年華」活動過去以國旅為主，但是現在發現也滿多國外旅客參加，因此希望可以國際化、品牌化，今年特地將響亮好記的「Come！BikeDay」納入主題。他指出，日月潭觀光圈的旅遊、旅宿業界有許多亮點，希望3年有成，一年比一年更多觀光客，當然首要目標是回到疫情前的水準。

活動進入第16年，也是觀光署升格之後首個大型活動，跟以往有何不同？周永暉表示，過去3年疫情期間，日月潭國家風景管理處做了許多工作，包括推廣自行車環湖、馬拉松，另外調查也發現日本20到30歲遊客出國旅遊最喜歡欣賞花火，台灣應該好好把握這個市場；此外也有愈來愈多東南亞遊客來日月潭旅遊。期許遊客在四季分明的日月潭感受「日日是好日，月月有美景」。