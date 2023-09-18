人生如戲，戲如人生，高雄市立圖書館今年再次為年滿55歲以上的讀者規劃暑期戲劇營隊「有故事的人：青銀共作戲劇工作坊」。為期12週的課程中，帶領樂齡學員們以「戲劇」演出人生的故事。17日於高市圖三民分館盛大舉辦成果發表會，學員們在觀眾面前演繹出精彩的生命故事，在舞台上一圓戲劇的夢想。

戲劇工作坊課程帶領學員們更深入挖掘自身的情感記憶，劇本也加入更多內心的探索與認識（圖片來源：高雄市文化局提供）

高市圖董事長暨文化局局長王文翠指出，「有故事的人」今年開辦第二年，去年活動成果不僅榮獲衛生福利部國民健康署「台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選─共老獎」，學員更是讚譽有加。反應在活動回饋上，今年再度辦理，報名率成長近6成。王文翠表示，圖書館為終生學習的最佳場所，也樂見在圖書館中亦能為學員打造青銀共作的圓夢舞台。

現場學員們的生命故事與情緒記憶帶領觀眾重回三十多年前，觸動觀眾的心。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，延續去年的活動精神，高市圖持續與在地劇團合作，透過戲劇豐富銀髮族的生活，帶來不一樣的藝術文化體驗。同時，根據去年學員反饋，高市圖將活動時間延長，從8週增加為12週，讓樂齡學員有更多的時間分享故事、討論與互動，也更有餘裕準備成果發表。今年的課程帶領學員們更深入挖掘自身的情感記憶，劇本也加入更多內心的探索與認識，現場學員們的生命故事與情緒記憶帶領觀眾重回三十多年前，觸動觀眾的心。

「有故事的人：青銀共作戲劇工作坊」為期12週課程，帶領樂齡學員們以「戲劇」打開自我的無限挑戰。於高市圖三民分館盛大舉辦成果發表會。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高市圖說明，「有故事的人」今年度更著重在青年與銀髮族的合作，除了55歲的樂齡學員之外，另外加入16-26歲的青少年、青年學員。透過肢體開發課程與故事分享，青銀學員深入的合作、互動，進而體驗到不同世代的生活與想法。目前就讀高中的張同學便表示，日常互動相處的都是同儕，能接觸到的長輩多半是家人，透過這次的活動，理解到自己和長輩年輕時的世代差異，亦了解長輩們在同樣這個青春期，也有與自己相似的迷茫和困惑，更感到親近和被同理，這次活動經驗相當寶貴。