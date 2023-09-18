福爾摩沙夢想家球團18日宣布將集結兩聯盟球隊舉辦「夢想聯動」交流賽，邀請 PLG 台北富邦勇士與桃園璞園領航猿，以及T1聯盟新北中信特攻與高雄全家海神，五支球隊將於 10 月 21、22 日齊聚夢想家台中主場洲際迷你蛋展開賽事。這5隊剛好就是先前謠傳打算籌組新聯盟的核心球隊(扣除號稱沒投票權的攻城獅與新北國王)，也讓這次交流賽格外具備不同意義！

夢想家球團表示，舉辦本次交流賽目的是希望能與不同聯盟球隊相互交流，不但能夠讓球員透過比賽累積經驗，以應對場上的變化，更以多樣的對戰組合刺激出不一樣的火花，提升球賽可看性。夢想家也提到，感謝此次參與賽事的各隊，期許未來能有更多球隊一同共襄盛舉，使球隊間的交流能更加豐富且深入，球迷也可以觀賞到更多精彩的賽事。

本次賽事比賽時間為每節 12 分鐘共四節，外籍球員登錄名單至多三名，出賽採四節 8 人次制，球員個人犯規次數累計 6 次即取消該場比賽資格，每隊在決勝節（第四節或延長賽）最後2分鐘，可提出一次 30 秒短暫停，除上述調整之外，其餘競賽規程基本將遵照最新 FIBA 規則進行。

「夢想聯動」交流賽 10 月 21、22 日週末將於夢想家台中主場夢幻開戰，賽事門票後續將會於 ibon 售票系統開賣，電視轉播則由MOMOTV第75頻道播出，讓未能親自到場觀賽的球迷，也能透過直播鎖定精彩賽事，其他更多賽事資訊、對戰組合以及精彩賽事周邊活動等內容也將於日後陸續曝光，請球迷們鎖定夢想家官方粉絲專頁。