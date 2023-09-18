新北市議員卓冠庭出示新北市政府回覆議會的公文，痛批新北市祕書處長饒慶鈺公然說謊。（蔡亞樺攝）

新北市議員陳乃瑜批評新北市祕書處長饒慶鈺說謊，應主動請辭下台。（蔡亞樺攝）

國民黨總統參選人侯友宜率團前往美國訪問，新北市議會民進黨團今（18）召開記者會踢爆新北市政府公然說謊，祕書處公文稱沒指派人員隨團，但秘書處長饒慶鈺全程隨行，痛批侯團隊藐視議會。新北市政府秘書處回應，侯此訪美並非公務行程，亦無動支公務預算，饒慶鈺是個人休假，其休假期間所從事活動，非屬公務行程，請予以尊重。

新北市議員卓冠庭在記者會出示祕書處9月12日回覆議會的公文，寫著「旨揭行程非屬公務行程，故本處並無指派人員隨團。」但侯出訪後看到饒慶鈺全程隨行，比國民黨主席朱立倫派去幫忙的國民黨國際部主任黃介正還搶戲，政務官不能說謊，說謊就是應該要下台，對不起新北市民，要求饒慶鈺辭職。

新北市議員林秉宥表示，侯友宜有出國行程是必然的事情，議員代表市民來監督天經地義，但饒慶鈺睜眼說瞎話。新北市議員陳乃瑜指出，侯競選團隊將此訪美行程定調為選舉行程，饒慶鈺隨團，根本是公然在侯競選辦公室違規兼職，秘書處長這麼想從事輔選工作，就主動辭職下台。

新北市議員李宇翔痛批，新北市府把新北市議會「當白癡在耍」，饒慶鈺為侯拚選舉，偷偷摸摸請假陪侯訪美，迴避議會監督。新北市議員張錦豪指出，侯曾公開表示「要求公務員嚴守行政中立」，現在卻讓一級主管違反行政中立，是打臉自己。

新北市議員戴瑋姍痛批，侯友宜對市民的交代連高雄市前市長韓國瑜都不如，侯友宜假單至今卻是一再推託，饒慶鈺應該搞清楚自己的身份，不要佔了秘書處長的位置卻沒有好好替市民做市政交流。

新北市議員顏蔚慈批評，侯友宜此行訪美，問去拉丁裔店員是台北人還是新北人？還問帥哥，結婚了沒？」非常失禮，幕僚完全不及格，饒慶鈺領了新北市民納稅錢，出訪到底哪裡與新北市政有關，回國後請饒到議會專案報告。

新北市議員翁震州表示，侯友宜在紐約台裔青年開的餐廳進行交流時笑說，「我60幾歲還在找工作，若失業來美國打工賣漢堡好了」，但聽在新北市民的耳裡真的笑不出來，眼裡還有新北市民嗎？既然喜歡煎漢堡那就好好煎漢堡，如果還記得自己是新北市長，請好好做個市長。

新北市議會國民黨團副書記長江怡臻說，侯訪美行並非秘書處規劃，也沒動用公務預算，一切合乎規。市長及局處長請假一定是依照公務人員請假規則，按照民進黨批評邏輯，請蔡英文總統及賴清德副總統說明自己的選舉請假行程、說明跑選舉使用多少公帑、多少公務人力。

江怡臻表示，攸關地方重要財源的統籌分配稅款，明年度新北市每人平均分配是全國倒數第3，更是六都吊車尾，民進黨身為執政黨，議員們卻不發一語，蔡總統任內8年歲出預算膨脹近兆元，當中央稅款超收之際，新北仍然得不到民進黨的關愛，只有政治鬥爭的對待。