提到護眼，很多人都會想到維生素A，其實它功效不僅如此。對此，營養師陳心驊表示，維生素A除有助維持眼睛、皮膚健康外，還能促進骨骼正常發育及強健免疫力。食物來源可從內臟類、乳品、蛋黃、橘紅色食材等獲得，若要透過保健品補充，也要留意不要吃過量，否則恐有中毒風險。肝病防治學術基金會指出，短時間內食入過量維生素A，會造成急性中毒，症狀包括噁心、嘔吐、頭痛、暈眩、視力模糊、肌肉不協調等，不可不慎。

陳心驊在臉書專頁「營養師菲菲・你的營養師好閨蜜」發文表示，維生素A具維持皮膚與黏膜完整、維持骨骼正常發育、強健免疫力、維持夜間視覺等功效。若缺乏恐會造成毛囊角化、夜視力差、眼睛乾澀、角膜軟化等情況。

至於該如何攝取維生素A？陳心驊說明，可從動物來源，像是內臟類、乳製品、蛋黃；植物來源，例如小番茄、胡蘿蔔、地瓜、南瓜、深色蔬菜等食材獲得。除此，她強調，維生素A屬脂溶性，一般不容易缺乏，不需要特別額外補充。若要吃保健品，也要注意服用劑量，小心過多恐有中毒風險。

根據肝病防治學術基金會官網資料顯示，短時間內食入過量的維生素A，即大於15萬微克，會造成急性中毒，出現如噁心、嘔吐、頭痛、暈眩、視力模糊、肌肉不協調等症狀。兒童則是較低的劑量就可能造成中毒，要更加注意。

除此，長期攝取過量維生素A，即每日攝入大於3萬微克，則可能會引發慢性毒性症狀，包括中樞神經效應、肌肉無力、肝臟纖維化或肝硬化、骨骼疼痛或骨質流失、落髮或皮膚異變、嗜睡或易怒等。

依照國民健康署建議，19歲以上健康成年人，每天所需的維生素A攝取量為，男性600微克、女性500微克，而上限則是3000微克。