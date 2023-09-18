南亞科短均上彎，股價連日走揚，本周一再度翻紅上攻，盤中衝上74.2元之一個半月高價。

受到出貨量逐步增加，南亞科今年8月自結合併營收25.75億元，月增5.65%、年減24.69%。法人預估，今年第三季DRAM報價跌幅會逐季減少，主要看產品組合，因為每個產品的供需和庫存的情況不同，DRAM售價也會因產品線不同有漲有跌，部分消費型DRAM微幅漲價、部分高階AI用DRAM同樣微幅漲價，整體平均來看，仍會是小幅度下跌，後續仍觀察大陸市場恢復的情況，以及美國雲端企業的資本支出、DDR4庫存消化情形和DDR5的滲透率。而未來大廠產出將持續轉到DDR5，南亞科產品比重為DDR3占78%，DDR4占約22%。

DRAM市場今年面臨挑戰，市場庫存已達到高峰，DRAM供應商採取措施進行產能調整，減緩製程轉進的速度並嚴格控制資本支出。三星(Samsung)再加大減產幅度，不願繼續降價出售，特別是DDR3和DDR4的產品，使報價開始止跌，將有助南亞科獲利改善，不過後續仍需觀察需求增加幅度，以及各廠商恢復生產的速度，減產效應將在下半年顯現。

大廠減產推動報價止跌，在今年下半年DRAM有可能會出現略為回升曙光。南亞科也跟進調整產能，降稼動率，彈性調整產品組合和資本支出，因應客戶需求和市場變化去做正常的動態調整，以因應市場疲軟，預計產能將動態調降20%以內。

受到DRAM市況低迷，產品價格走跌，雖然出貨量增加，但營運仍有壓力。南亞科今年自結第二季營收70.27億元，季增9.37%；單季毛利率因價格而下跌、公司減產認列閒置資產損失，以及部份舊產品減損，使第二季毛利率下滑至-11.21%，減少約2.59個百分點。營業虧損第二季增加至31.85億元，但業外來自利息和匯兌利益、稅負抵減，南亞科今年第二季稅後每股虧損0.25元；上半年稅後每股虧損0.79元，每股淨值55.72元。法人預估，今年EPS為-1.73元。

南亞科今年2月董事會通過2023年度資本支出預算，以不超過新台幣185億元為上限，年減10.62%，目前將資本支出再進一步下調至150億元，年減27.54%，其中生產設備WFE資本支出將較2022年調降50%以上，WFE占全部資本支出50%，南亞科資本支出今年上半年為86億元。2023年全年折舊費用預估140億元。目前1A/1B/1C都照進度進行，10nm第四代才有可能導入EUV，至少要到2025年以後。公司預期至2023年底10nm產品將占產出10%以下。