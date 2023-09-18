賴芊合再度於《市井豪門》脱了拍出浴戲。（民視提供）

賴芊合再度於《市井豪門》脱了拍出浴戲。（民視提供）

翁家明、賴慧如聯手惡整賴芊合。（民視提供）

藝人賴芊合在民視八點檔《市井豪門》，為了躲避教唆殺人罪行，假裝自己有精神疾病，住進精神療養院企圖脫罪，脫序行為讓眾人拿她沒轍。日前拍攝翁家明拿膠水加進沐浴乳給她，讓她又為了8點檔再次脫了，結果第一次打開水沒注意水溫在45度以上，差點把自己燙暈，等到整理好重來，第二次水量開太大，整條浴巾跟裡面穿的內衣直接往下滑了一層樓，嚇得她邊拉邊演，結果還是穿幫得再來一次！

賴芊合說，洗澡戲真的不容易，要像真的在洗澡，又要避穿幫，真的相當克難，還好劇組不是真的加醬糊，只是改成乳液，所以越洗越滑，怎麼洗都沒有泡沫，差點在浴室內滑倒，那就真的是潔西卡最大的報應了。

她覺得最近的劇本都令她好氣又好笑，因為明明知道很多人在整她，但還要假裝不知情，甚至很開心，她說這些就是潔西卡的小報應，她笑說自己為了《市井豪門》已經成了本劇的脫星擔當了，從泡溫泉打架、泡澡色誘翁家明到這次要半裸身洗澡，她鏡頭下說還好導演有安全拍完，而自己肌膚的狀態也還不錯，希望有廠商看播出，可以找她代言沐浴乳！

翁家明表示，這場戲是他和賴慧如買了高級沐浴乳，知道最愛美的潔西卡（賴芊合飾演）一定會拿去用，所以偷偷在裡面添加了醬糊！他說這是跟賴芊合第二次有洗澡戲，只是這一次是她自己洗，他發現這部戲屢次進浴室洗澡都是賴芊合，也有粉絲敲碗要他多多捉弄賴芊合，說賴芊合就是遇水則發，只是他很納悶賴芊合演的潔西卡竟然這麼好騙，他自己也在想下一步要怎麼整人了，笑說賴芊合是脫星擔當，那他就是整人專家！