中選會今天公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，共有10組申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日到11月2日止受理連署書件，連署門檻為28萬9667人，11月14日前將公告連署結果。

中央選舉委員會今天公告，第16任總統、副總統選舉被連署人名單，共有10組申請為總統、副總統選舉被連署人，分別為許榮德、姚玉霜；陳玉美、古有彬；陳長宏、周玉珍；林飛龍、賴美華；郭台銘、賴佩霞；藍信祺、周克琦；符音、謝祖鉉；陳永昌、邱一峰；鄭自才、黃聖峰；陳美妃、巫超勝。

依據總統副總統選舉罷免法規定，依連署方式申請登記為總統、副總統候選人者，應在選舉公告發布後5日內，向中央選舉委員會申請為被連署人，申領連署人名冊格式，並繳交連署保證金新台幣100萬元。

中選會指出，直轄市、縣市選舉委員會將從9月19日起到11月2日止，受理總統、副總統選舉被連署人提出連署書件。連署書件經直轄市、縣市選舉委員會受理後，被連署人不得補件，也不得撤回；連署人不得撤回連署。中選會將在11月14日前公告連署結果。

中選會表示，依據總統副總統選舉罷免法第23條規定，被連署人或其代理人應在公告次日起45日內完成連署，並依中選會規定的連署人名冊及切結書格式，依式印製，徵求連署。

中選會說，中華民國自由地區人民，在選舉公告日，年滿20歲者，得為連署人。連署人連署時，並應附本人的國民身分證影本。同一連署人，以連署一組被連署人為限，同時為二組以上連署時，其連署均無效。

中選會表示，依總統副總統選舉罷免法第23條第4項規定，連署人數已達最近1次總統、副總統選舉選舉人總數1.5%者，也就是28萬9667人，中選會將公告為完成連署，並發給被連署人完成連署證明書。連署人數不足規定人數1/2者，保證金100萬元不予發還。

另外，依中選會公布的選舉時程，11月20日到11月24日，將受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記。