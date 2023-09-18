一名40歲的男子透過婚友社安排，和一名護理師相親，對方的外型、談吐都是他的理想型，聊天過程中，女方得知他的月薪接近9萬，當下喊出「薪水還不錯，可以養我」，讓他超級傻眼，直呼「為何第一次見面，就說這種敏感的話？」貼文引發網友熱議。

原PO昨（17）日於臉書社團《匿名公社》指出，今年40歲，中秋節想找個伴一起烤肉，他請婚友社安排和女生見面，對方年紀和她相近，是名護理師，外型是他的理想型、談吐也得宜，兩人聊得很愉快，期間女方問他月薪多少，他向對方表示，月薪是8萬9千多，接近9萬，以北部電腦廠工程師職務來說，薪資很普通。

女方說自己的薪水是3萬8千元，聽到原PO的月薪接近9萬，當下喊出「薪水還不錯，可以養我」，讓氣氛瞬間凝結。原PO表示，他只要求另一半長得順眼、談得來就好，對方喊出「可以養我」讓他「倒彈」，認為女方3萬8千元的月薪，也可以養活自己。

原PO說未來若交往，他也願意支付所有約會開銷，「但我實在不懂，為何第一次見面，就開口就說『可以養我』這種敏感的話。」

貼文曝光，網友紛紛留言，「她在試探你」、「近40歲的護理師？月薪才3萬8，真不長進！真想找個長期飯票吧」、「都去婚友社了，這能算是禁忌話題嗎？」、「直接說出口很棒呀，結婚不就是這樣」、「至少挑明了需求」、「這就是為何她會出現在這的原因啊」。