警消搶救觸電昏迷的工人。（照片 / 新店警分局提供）
警消搶救觸電昏迷的工人。（照片 / 新店警分局提供）

新北市新店區中正路，一處大型社區今（18日）驚傳觸電意外！據了解，該社區地下一樓蓄水池今更換抽水馬達，一名工人疑似過程中操作不慎，當場觸電昏迷。警消人員獲報後趕抵現場，緊急將人救出並送醫治療，至於詳細事發原因，仍待相關單位調查釐清。

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