新北新店社區蓄水池更換抽水馬達！工人觸電昏迷 送醫搶救中 12:262023/09/18 中時新聞網 劉詠韻 、中時、 高鈞麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消將昏迷工人救出，緊急送往醫院急救。（照片 / 新店警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消搶救觸電昏迷的工人。（照片 / 新店警分局提供） 新北市新店區中正路，一處大型社區今（18日）驚傳觸電意外！據了解，該社區地下一樓蓄水池今更換抽水馬達，一名工人疑似過程中操作不慎，當場觸電昏迷。警消人員獲報後趕抵現場，緊急將人救出並送醫治療，至於詳細事發原因，仍待相關單位調查釐清。 竹縣社區教育結合輕旅行 鼓勵長輩走出家門交朋友 台南登革熱達5462例 老社區天溝查獲大量孑孓 將加強稽查空屋空地 大直公寓傾斜倒塌家緊鄰隔壁 「破億電商CEO」曝社區群組對話 #觸電 #更換 #抽水馬達 #社區 #蓄水池 也許您會感興趣 推薦閱讀 張善政續推楊梅建設 大埔心活動中心、新楊平社大分校啟用 22:342023/09/14 寶島 柳營農會結合學生、社區志工 DIY做月餅關懷長者 16:392023/09/12 生活 烏日五光社區用磁磚拼貼妝點街景 國小師生開學必做這1事 14:552023/09/12 寶島 鏡頭故事多 嘉市社區大學師生展出86種風情 18:072023/09/14 生活 社區流行新病毒 兒科急診單日64中7人 醫示警：有點多 08:072023/09/14 生活 花警社區治安會議 宣導婦幼安全 強化跟騷法意識 18:292023/09/12 社會 Changemaker傳承地方記憶與文化 青年署補助18至35歲青年投入 12:042023/09/10 生活 尹錫悅今改組內閣 將更換國防部等3部門長官 13:242023/09/13 國際 疑排水規劃不善鳳山社區飽受淹水之苦 喊話市府：別讓他們變二等公民 12:092023/09/07 生活 花蓮新建青年住宅積淹問題引關注 縣府邀專家「抓漏」找對策 14:202023/09/11 生活 新北移工多元文化戲劇巡演共10場次 社區首演17日開跑 12:012023/09/13 生活 信義房屋社區一家為台灣城鄉投資希望 網紅親自探訪花蓮大陳新村 14:272023/09/12 生活 這縣市竟只有12家眼科 社區篩檢醫療資源擴散更平均 18:472023/09/16 生活 高齡失智醫療需求浮現 鹿基建構全方位失智照護網 13:532023/09/08 健康 致力在地特色推行福利服務 高雄6社區獲金卓越獎肯定 16:232023/09/13 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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