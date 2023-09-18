Bowen周一接受媒體訪問時表示，由於成本過於高昂，在野黨力推的這個能源轉型計畫淪為「傳說中的獨角獸（意味著非常想得到卻難以得到的東西）和幻想」。

他在談到該部門所做的分析時表示，要取代電力系統高達21 GW的燃煤電力，澳洲將需要71座小型模組核反應爐，「對澳洲而言，我想不出比核電更差的選項了」。

小型模組化核反應爐的支持者包括比爾·蓋茨和巴菲特，然而目前只有少數幾座這類電廠，主要的開發業者最近也點出了成本方面的挑戰。