陳椒華（前中）18日針對6000萬顆進口蛋流向不明，親自前往農業部索取相關資料並要求說明清楚，捍衛民眾的食安。（趙雙傑攝）

農業部長陳吉仲受進口蛋風波影響，請辭遭慰留，但進口蛋去向至今不明。立委陳椒華痛批陳企圖用「將封存銷毀5402萬顆」的說法引導風向，卻未交代6000顆雞蛋的去向，發函也問不出一回事，她今日前往農業部索取資料，但仍被農業部仍以業務單位繁忙為由，不願提供，只提供新聞稿，令她氣憤痛批「這些都不是什麼機密資料，卻到現在無法跟國人說明，非常離譜！」

陳椒華指出，農業部所謂「沒有流入市場的說法」，已被戳破是謊言，桃園市查獲的流入市場證據非常清楚，對比農業部對外公布的資料，庫存加工的進口蛋總共有8503.1萬顆，扣除用於加工的2583.6萬顆，因此仍有近6000萬顆蛋下落不明、去向不清。

陳椒華說，農業部迄今無法交代，該數據也與陳吉仲放話講的將封存銷毀5402萬顆，存在超過500萬顆的落差，但她先前向農業部索資都要不到，同仁昨日詢問畜牧司時也問不出資訊，直至發布要去農業部的訊息後，農業部才說「蛋封存在畜產會的倉儲裡」，但若封存在畜產會倉儲，就請農業部帶大家去看封存地點，公開透明揭露進口蛋的流向。

陳椒華強調，雞蛋封存地點在哪裡？每個倉庫各封存數量多少？什麼時候銷毀，銷毀要不要公開招標？陳吉仲都應公開透明所有資訊，這樣才是釐清問題的根本作法。

對於農業部國會聯絡人現場回應，部長、次長到農業部負責業務的單位長官都在外面開會，陳椒華也炮轟「農業部現在是鬧空城嗎？非常離譜」，進口蛋資訊不是什麼機密資料，卻到現在無法跟國人說明，非常離譜，呼籲陳吉仲別再繼續拖延。