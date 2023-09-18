55歲的蔡文娟熱愛旅遊與攝影，希望有天能辦理攝影展向眾人分享環遊列國的作品，罹患肺腺癌末期後，在安寧醫護團隊的協助下，一圓辦展夢。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

55歲的蔡文娟熱愛旅遊與攝影，希望有天能辦理攝影展向眾人分享環遊列國的作品，罹患肺腺癌末期後，在安寧醫護團隊的協助下，一圓辦展夢。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

55歲的蔡文娟熱愛旅遊與攝影，希望有天能辦理攝影展向眾人分享環遊列國的作品，罹患肺腺癌末期後，在安寧醫護團隊的協助下，一圓辦展夢，其明年將結婚的姪兒也在展覽開幕當天，換上禮服，讓她提前擔任證婚人。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

55歲的蔡文娟熱愛旅遊與攝影，希望有天能辦理攝影展向眾人分享環遊列國的作品，卻因罹患肺腺癌末期無法圓夢。花蓮縣衛生局結合2家醫院安寧團隊為她辦展，展出37張精心挑選的照片，開幕日特別邀請明年將結婚的姪兒與姪媳婦換上禮服出席，讓她提前當證婚人，其姪兒最後也她耳邊傾訴道謝「妳永遠是我第2個媽媽」，讓眾人相當感動。

曾在花蓮地檢署擔任觀護人的蔡文娟，用正向樂觀的態度，輔導許多更生人自信地重返社會生活，工作之餘，則享受旅行與攝影帶來的樂趣，時常與親友遨遊各國，經歷各式奇幻的旅程冒險，及擷取各國的美好景象，希望有朝一日能舉辦攝影展，對外分享自己的作品。

蔡文娟今年2月份因持續咳嗽就醫，檢查確診罹患肺腺癌末期，因化療藥物副作用造成身體不適，6月停藥後，住進門諾醫院壽豐分院護理之家，接受機構式安寧療護，不過因她個性開朗，受照顧期間不斷與醫護分享攝影展的夢想，希望透過作品告別人生的奇妙旅程，也讓觀眾感受到她對生命的喜悅，鼓勵大家繼續擁抱美好人生。

於是，門諾醫護團隊在衛生局的協助下，開始替蔡文娟籌畫攝影展，協助她挑出37張攝影作品，本月17日至30日在門諾壽豐分院護理之家展出，不過展覽開幕前夕，卻突因病況改變入住慈濟醫院安寧病房，開幕當天雖意識不清，仍在安寧團隊照顧下出席，以影片方式分享旅遊及攝影如何豐富她的人生，展現其面對生命的勇氣。

特別的是，醫護團隊特別在開幕當天，邀請讓蔡文娟掛念的姪兒蔡宏德和其妻穿上結婚禮服現身會場，讓她提前參加夫妻明年將舉辦的結婚儀式。

蔡宏德說，姑姑未結婚生子，把家族兄弟姊妹的兒女視如已出，她如同第2個媽媽般對他細心呵護，明年即將結婚的他因不想讓姑姑缺席婚禮，決定提前為她特別舉辦結婚儀式，讓她安心知道「我們會很幸福」。