季克蛟上岸後與員警同行離去，照片上仍可見其渾身濕漉。（照片 / 民眾提供）

131艦隊海軍士官長季克蛟今（18日）上午10時38分，趁休假準備到海洋廣場附近的銀行辦事，撞見一名79歲的老婦人落入海中，隨即奮不顧身，跳海救援。消防隊員獲報趕抵後，立刻架梯下水，將婦人救起，初步檢視並無生命危險，也非常感謝士官長協助救援。

據了解，落水者為吳姓老婦人（79歲），稍早時已曾向友人透露因為身體病痛，家人不願理會自己，為此有了輕生念頭。其友人隨即報警處理，但員警趕抵吳婦家中時，她卻向警方笑稱只是朋友之間的玩笑話，造成困擾非常抱歉，未料，今一早即卻見婦人赴海洋廣場輕生。

消防隊員今（18日）一早獲報趕抵時，已然發現溺水的吳姓婦人被季男以手臂勾住婦人頸部，讓她臉部朝上能夠呼吸，岸上圍觀人群只見二人雙雙漂浮海面。消防見狀，隨即派員下海，將吳婦救上岸，經檢查，所幸其呼吸脈搏均正常，無生命大礙，並將她送往醫院救治。

據悉，季克蛟任職於131艦隊海軍士官長，今上午休假路過基隆市海洋廣場時，撞見一名79歲的老婦人落入海中，隨即縱身跳海救援，其他目擊者則趕緊撥打119求援。消防隊員趕抵後，立刻架梯下水，將婦人救起，初步檢視並無生命危險，也非常感謝士官長協助救援。

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