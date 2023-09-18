通訊軟體LINE在台灣相當普及，然而有人好奇，LINE在台灣正式中文名字是什麼？對此，有內行網友解答，LINE在台灣的全名是「台灣連線股份有限公司」，名字一出許多網友直呼長知識了。

在全台2300萬人中，使用LINE的活躍用戶達2100萬，幾乎每人都有LINE帳號。原PO昨天（17日）在PTT好奇詢問，LINE的台灣正式中文名字是什麼？難道就是「賴」？坦言他查很久但找不到答案。

對此，有內行網友解答，LINE中文名稱叫做「台灣連線股份有限公司」，根據經濟部商業司查詢官網顯示，LINE在台灣公司的名稱為「台灣連線股份有限公司」，英文名「LINE Taiwan Limited」，資本總額為8億4100萬，網友聽了留言，「所以要以後跟妹子說，可以加妳連線嗎？」

，LINE中文名稱叫做「台灣連線股份有限公司」。(翻攝自台灣公司網)

還有內行人提到，在台灣設立法人一定要有中文名，在經濟部才能立案，其他還有像是Google常被翻成「谷歌」，但台灣中文名稱叫「美商科高國際有限公司 」，串流音樂平台KKBOX則叫「新加坡商科科科技股份有限公司台灣分公司」。