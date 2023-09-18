許瑞貴(左)強調與柯文哲(中)是「不期而遇」，仍以無黨籍身分參選立委到底。（蕭嘉蕙攝）

民眾黨主席柯文哲投入2024總統大選，昨日起展開台東行程，今上午首站前往台東市天后宮參拜，意外與無黨籍台東區域立委參選人許瑞貴碰頭。許表示僅是「不期而遇」，仍以無黨身分參選到底。

前台東縣建設處長許瑞貴初退休後，以無黨籍參選台東區域立委，今上午許瑞貴頭戴斗笠，站在中華路與四維路路口向來往人、車揮手致意，隨後現身台東天后宮廣場，與在場一眾人等待民眾黨主席柯文哲蒞臨參拜。

柯文哲於上午9點15分抵達台東天后宮廟埕，柯、許2人一前一後進入大殿，柯文哲持香向媽祖禮拜並獻上花果，祈求國泰民安、風調雨順。

「平安就是福」，柯文哲說，祈求媽祖保佑，希望3年的疫情過去，大家都可以獲得平安，一切平安就好。

柯文哲赴台東天后宮參拜行程，從上香、與廟方閉門會到大合照，全程可見許瑞貴在旁。許瑞貴表示，與柯僅是「不期而遇」，仍以無黨籍身分參選立委到底。

另外，今下午3點20分柯文哲將至娜路彎大酒店，宣布成立「台東縣台灣選哲之友會」，爭取花東民眾支持。