宇宙人暌違3年在日本舉辦簽名會。（相信音樂提供）

宇宙人暌違3年在日本舉辦簽名會。（相信音樂提供）

金曲獎最佳樂團宇宙人日前到東京為日本最大型的台灣文化祭「TAIWAN PLUS」開唱揭幕，並舉辦專輯《理想狀態》珍藏限定版雙黑膠快閃簽名會。此行除了會粉絲，也和神級創作才子Suga Shikao相見歡，送上台灣知名月餅當面道謝Sega為宇宙人創作歌曲〈你總是這樣〉，也提前過中秋節，宇宙人表示：「Suga桑是個非常親切又有元氣的前輩，聊了很多音樂的話題，期待有一天能跟他同台演出！」

《理想狀態》珍藏限定版雙黑膠獨家收錄的〈你總是這樣〉，歌曲作詞人Suga Shikao曾為SMAP、ARASHI等天團寫出無數膾炙人口歌曲，從確定與宇宙人合作到歌曲曝光，他們當了好幾個月的「網友」，沒想到見面當天雙方一見如故，相談甚歡，Suga Shikao更大讚小玉的聲音非常Sexy（性感），阿奎與方Q演奏的Grooving（律動）更深感喜愛，表示希望有機會再次和宇宙人合作。貼心的方Q也送上自己品牌的吉他背帶，希望讓Suga Shikao彈奏樂器時可以舒適又帥氣。

小玉透露〈你總是這樣〉作曲時，方向設定是「遇到瓶頸的戀人」，Suga Shikao的歌詞讓他們有非常豐富的畫面感：「歌詞中描述許多心理活動，很像日劇的台詞，腦海中也馬上浮出日劇《First Love初戀》中滿島光不說話，充滿心事的表情，有種情侶坐著但彼此沒有對話的畫面。」

宇宙人的首張黑膠專輯作品，也是金曲獎獲獎專輯《理想狀態》推出珍藏限定版雙黑膠，「看到專輯放大好幾倍的感覺很特別，這次雙碟重量級版本獨家收錄2首日文新歌，〈你總是這樣〉以及〈我還繞著你在旋轉〉日文版，播放黑膠試聽時，覺得好不真實！」該曲一推出，更奪下各大串流平台日語新歌台行榜。

宇宙人與Suga Shikao相見歡。（摘自宇宙人twitter）

宇宙人今年和日本非常有緣分，2月與日本觀光局一起到鹿兒島與山形體驗當地風情，8月到超人氣音樂節Summer Sonic東京與大阪開唱，以及這次到TAIWAN PLUS開幕演出，接下來也準備計畫明年到日本開演唱會。此外，宇宙人《理想狀態》巡迴演唱會10月21日將到新加坡熱血開唱；20週年小巨蛋演唱會預計於2024年4月27日登場。