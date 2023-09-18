失去動力漂流的高雄籍釣魚艇崧瑋1號，由海巡艇接手拖帶進七美港。（澎湖海巡隊提供／許逸民澎湖傳真）

大陸運補船不顧海巡多次廣播停船受檢，仍加速逃逸。（澎湖海巡隊提供／許逸民澎湖傳真）

越界大陸運補船船上的明蝦魚貨全數海拋。（澎湖海巡隊提供／許逸民澎湖傳真）

大陸一艘「閩獅漁07567號」日前在海峽中線拖救一艘故障漂流的高雄籍釣魚艇，受到感激。今拂曉時刻，另艘「閩連漁運69206」大陸運補船則進入我國限制水域航行，雖未作業，但因拒不停船受檢，經海巡強靠登檢後，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船押返馬公港留置調查。

海巡指出，黃姓船長獨駕「崧瑋1號」釣魚艇（高雄籍）赴澎湖海域釣魚，15日晚6時，因主機故障在高雄外海20浬失去動力，手機無訊號，漂流至七美西南約37浬才遇到大陸漁船「閩獅漁07567號」救援，將其拖靠在舷側拖帶。

澎湖海巡隊直到16日中午12時3分才接獲報案，立即派遣3503艇、10091艇前往，並於下午1時24分抵達與「崧」船會合，考量該船噸位小，且入夜後天色昏暗恐有安全顧慮，且因非澎湖籍船舶，在無友船可協助拖帶，經船長請求並簽具緊急拖帶切結書後，採取就近就便原則，於晚間6時37分順利將「崧」船拖帶進七美漁港。

而今（18）日凌晨4時40分，澎湖海巡隊10066巡防艇則於花嶼西北16浬處發現「閩連漁運69206」大陸運補船進入我國限制水域航行未作業，經多次鳴笛廣播命其停俥受檢，均拒不停船，持續逃逸拒檢，遂採取緊追及強靠登檢該陸船，查獲船上計有4名船員，漁獲50公斤（明蝦），在全數海拋魚貨後，人船押返澎湖馬公，並送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離留置調查。