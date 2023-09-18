高雄市殯葬管理處火化場15日疑似因為溝通不良發生人員衝突，一名技工手持棍棒朝公務人員胸口捶打，幸虧遭旁人安撫制止，雙方才未釀成更嚴重衝突。對此，殯葬管理處處長黃中中說明，並非外界揣測有插爐的狀況發生，而是因為機具異常，雙方溝通不良所致，目前動手技工已給予懲處。

黃中中指出，會有此糾紛的主要原因是因為管理機電的公務員監測爐具時，發現有1個爐具訊號異常，所以趕到現場要求技工將爐具停下來，但因為火化時，現場聲音非常大聲，爐具技工聽錯，以為是全部爐具都要停，所以造成這次不必要的誤解。

一開始傳出是因為插爐發生糾紛，黃中中澄清，高雄市不會有插爐的問題，因為高雄市總共有23個火化爐具，從上午8時到下午4時最大容量可以火化約118具以上的遺體，而當天只有約70具遺體不會有插爐的狀況發生，高雄市到目前為止，也從來都沒有插爐的狀況。

黃中中說明，針對動手的技工，他們會對他祭出記過以上的處分，另外也會將其調離現職。而被打的公務員目前傷勢還好，只是他心裡難免會有一點不愉快，有跟他溝通2、3次，現在先請他在家裡休養。當然打人就是不對，相關的司法程序還要再走，未來他們在管理上面會再加強人員教育訓練。