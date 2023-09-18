進口蛋食安疑慮連日來造成人心惶惶，農業部長陳吉仲辭官獲慰留，嘉義市長黃敏惠今天受訪表示，民眾及所有縣市長最關心的還是食安的問題，希望中央說清楚蛋的流向，農業部盡速提供資料才是負責任的作法。

黃敏惠說，蛋是每天人民都會用到的食物，有食安疑慮，民眾一定會憂心，很希望中央能夠說明清楚進口蛋的流向。

黃敏惠還說，我們也不斷要求農業部儘速提供資料，讓地方政府、業者都能做好把關，這才是負責任的作法，讓業者知道如何配合做得更好，有的業者知道已完成下架，這是應該要負責的事。