中選會今公布第16任總統、副總統選舉被連署人名單，除了外界熟知的郭台銘、賴佩霞組合，今年一共有10組名單，中選會指出，直轄市、縣(市)選舉委員會將從9月19日起至11月2日止受理被連署人提出連署書件，連署書件受理後，，被連署人不得補件，也不得撤回，更不得撤回連署，將在11月14日前公告連署結果。

中選會公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，分別為許榮德、姚玉霜；陳玉美、古有彬；陳長宏、周玉珍；林飛龍、賴美華；郭台銘、賴佩霞；藍信祺、周克琦；符音、謝祖鉉；陳永昌、邱一峰；鄭自才、黃聖峰；陳美妃、巫超勝。

中選會表示，依總統副總統選舉罷免法第23條規定，被連署人或其代理人應於公告的次日起45日內完成連署，並依該會規定的連署人名冊及切結書格式，依式印製，徵求連署。

中華民國自由地區人民於選舉公告日，年滿20歲者，得為連署人。連署人連署時，並應附本人的國民身分證影本，同一連署人，以連署一組被連署人為限，同時為二組以上之連署時，其連署均無效。

中選會強調，依總統副總統選舉罷免法第23條第4項規定，連署人數已達最近1次總統、副總統選舉選舉人總數百分之一點五者（即28萬9667人），該會將為完成連署之公告，並發給被連署人完成連署證明書。連署人數不足規定人數二分之一者，保證金不予發還。