國慶籌備會，今天來關心馬公高中合唱團準備情形。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

離島澎湖的馬公高中合唱團，6年來除2年疫情停辦外，皆在全國學生音樂比賽南區決賽當中，獲混聲合唱連續4次特優，因此榮獲籌辦國慶的國慶籌備委員會青睞，獲選擔任國歌領唱，這也是澎湖史上第一次獲此殊榮。

今前來瞭解準備狀況的教育部學生事務及特殊教育司副司長黃蘭琇表示，馬高學生合唱團從8月來就一直在練習並做非常多的準備，不管是音色或一致性都有超水準表現，希望站上國家殿堂慶典盛事上，能做最好呈現。

創立於1943年4月1日的國立馬公高級中學，為澎湖教育重鎮，肩負學術、藝術、體育及專業群科等各領域人才養成重任，並於近年內陸續榮獲教育部海洋教育推手獎、藝術貢獻獎等許多績優獎項的肯定。其中，其中於1995年9月成立的合唱團，28年來在指導老師林佩貞老師以及許多協助的音樂老師們持續堅持努力下，長年在各式各樣的比賽當中屢獲佳績。

包括2018-2023年度全國學生音樂比賽南區共4次的決賽當中（因疫情停辦2年），混聲合唱連續4次特優、男聲合唱及女聲合唱各榮獲2次特優，並在2021年及2022年皆獲選澎湖國際海上花火節之演出團隊。

馬公高中合唱團自得知獲選之後，今年8月份起積極招募團員，加強練習，預計48人（女30人，男18人）出團，指揮由指導老師林佩貞老師擔任，並由張曼君老師、廖偉曄老師共同指導。

馬公高中石仲哲校長表示，除了感謝國慶籌備委員會能給予馬公高中孩子們如此殊榮之外，也要特別感謝澎湖縣政府及教育部國教署在經費上的全力支持，分別補助出團相關費用30萬元及35萬元，共計65萬元整，同時馬公高中全國校友會也特別贊助合唱團團服。