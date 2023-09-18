有些人天生口才好，總是能在社交場合快速與人打成一片，深受大家喜愛，大陸《搜狐網》運勢專欄分享擅長社交的前3名生肖，依序是生肖雞、蛇、鼠，其中第1名的生肖雞不僅能利用好的口才，讓人想和他們合作，更能透過自身的吸引力，獲得好人緣。

▍第3名：生肖鼠

生肖鼠看似膽小害怕溝通，但真正在社交場合中卻不遜色於別人，他們擅長察言觀色，並說出適合的話語，因此能獲得良好人緣，更能迎來事業合作機會，使收入增加。

▍第2名：生肖蛇

生肖蛇外表看似嚴肅不易親近，但其實待人十分和善，且口才非常好，能在社交場合中快速與人打成一片，所以人緣不會太差，而當他們與對方熟識後，懂得利用人情獲得利益，讓自己賺取豐厚錢財。

▍第1名：生肖雞

生肖雞天生聰明、情商高，不僅工作能力強，能適應各種情況，更能在社交場合利用便給的口才展現實力，讓對方感覺十分牢靠，進而與他們合作。另外，在聚會中也能用自身的吸引力，讓異性不禁想認識，因此擁有好人緣，對他們來說不是難事。