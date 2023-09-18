彰化縣員林市今年6月發生一起驚悚的寵物店惡煞斷臂案，陳姓、張姓少年2人闖入寵物店，拿著辣椒水對著被害人林姓店員狂噴，接著拿出預藏的柴刀、榔頭等兇器砍下林男右手，事後遭爆料是因賭場糾紛；彰化地檢署近日偵查終結，依殺人未遂、傷害、毀損及恐嚇等罪嫌提起公訴，認被告2人手段兇殘犯後並無悔意，建請法院從重量刑。

根據檢警調查，砍人的少年落網後，供稱雙方是買賣糾紛，不滿遭林姓店員看不起，憤而持刀砍傷林姓店員，但林男友人卻出面指控，直指這是買凶殺人，還說這2名歹徒事前就曾到店裡指名要找林男。

事發當晚這2名惡煞開門入店，什麼話都沒說就拿著辣椒水對著林男狂噴，接著從包包裡拿出預藏的柴刀、鐵鎚等兇器，對著林男喊「手拿出來」，接著就拿柴刀一陣猛砍，嚇壞店裡的其他2名店員。

彰化地檢署表示，陳、張姓被告2人今年6月25日晚間，持柴刀、榔頭、辣椒水等兇器，闖入被害人任職的寵物店內，並持預藏的辣椒水攻擊被害人，隨即手柴刀、榔頭猛擊被害人頭部，使被害人無從抵抗。

其中張姓被告壓制被害人右手，由陳姓被告持柴刀砍斷被害人右手前臂，導致被害人右手前臂截肢及休克、顱骨骨折併氣腦及頭皮裂傷、左手前臂多處裂傷等重傷害，幸警方及時趕到被害人使倖免於難。

彰化地檢署指出，全案經檢察官偵查終結，張姓、陳姓被告2人涉犯《刑法》第271條第2項、第1項殺人未遂、第277條第1項傷害、第354條毀損、第305條恐嚇等罪嫌提起公訴，並聲請法院沒收作案柴刀、辣椒槍、辣椒水、鐵鎚及IPHINE手機2支等物品。認被告2人手段兇殘，犯後並無悔意等情狀，建請法院從重量刑。