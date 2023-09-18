豐興本周盤價四連周持平，鋼筋價格每公噸為1.97萬元，廢鋼收購價在每公噸1.13萬元，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平至每公噸375美元，美國貨櫃廢鋼本周報價也持平為每公噸372美元，澳洲鐵礦砂則由每公噸116.25元轉漲至125.4美元。
豐興(2015)周一(9月18日)開出本周內銷盤價，受到國際原料行情持平，國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，盤價連四平；型鋼產品也平盤，並已連續13周持平。
豐興本周盤價四連周持平，鋼筋價格每公噸為1.97萬元，廢鋼收購價在每公噸1.13萬元，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平至每公噸375美元，美國貨櫃廢鋼本周報價也持平為每公噸372美元，澳洲鐵礦砂則由每公噸116.25元轉漲至125.4美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。