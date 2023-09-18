豐興本周盤價四連周持平，鋼筋價格每公噸為1.97萬元，廢鋼收購價在每公噸1.13萬元，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平至每公噸375美元，美國貨櫃廢鋼本周報價也持平為每公噸372美元，澳洲鐵礦砂則由每公噸116.25元轉漲至125.4美元。