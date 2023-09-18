台啤永豐雲豹職業籃球隊與熊本Volters交流賽火熱開打，經過四節激戰，雲豹雖緊咬比分，但終場仍以70比75惜敗熊本Volters。但高錦瑋全場攻下全隊最高23分，連日本球評讚嘆他的優異表現。

高錦瑋此戰表現亮眼，還在第四節扛起得分重任，不僅晃開對手命中三分球，一度將分差縮小，但可惜無力逆轉，雲豹終仍不敵熊本Volters。

雲豹總教練歐森表示，非常感謝熊本縣及熊本Volters球團熱烈歡迎台啤永豐雲豹，也謝謝G2000及箱寓提供帥氣的西裝及行李箱，讓球團成員們帥氣登場。熊本Volters球團則說：「希望未來每年能繼續和台啤永豐雲豹打交流賽，延續台日友好關係。」

場邊嬌點「浪LIVE電豹女」也相當吸睛，吸引不少粉絲合影，日本球迷大呼卡哇伊！電豹女Wendy說：「很感謝雲豹球團帶我們來表演，這次學了不少應援經驗，新的球季我們也會帶來耳目一新的表演給球迷們，大家敬請期待！」