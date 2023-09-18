女星賴佩霞擔任鴻海創辦人郭台銘副手，投入2024總統大選，未料卻遭質疑無照從事心理治療。對此，賴佩霞今（18）日回應強調，在台灣從來都沒做過這樣的事，也沒說過自己是心理師。

賴佩霞今發佈影片提到，她2011年在中國大陸取得心理諮詢師的資格還有企業培訓師資格，都是經過考試，因此在中國大陸有這樣的資格，但她強調，從來沒有在台灣做任何心理師的事，也從來沒有跟人說她是心理師。

至於開設的「賴佩霞／好好說話」網站顯示，提供一對一諮詢服務，每80分鐘要價2萬3000元， 賴佩霞表示，她做的工作就是高階領導人的培訓，當客戶需要更好的時候，她便陪著他們走到他們要的目標方向。

賴佩霞表示，在心理學的過程中，尋根很重要，她就念了書，在心理學習上從來沒有改變，後來便走入自我探索。賴佩霞提到，在拿到高階主管教練後，她是非常難得可以懂心理學或是如果需要的時候，最多可以說做一些些的心理輔導。

對此，網友紛紛在《yahoo》新聞留言表示「有牌照的都沒這價格」、「不是心理諮詢師怎麼收費比一般有證照的貴4倍?」、「既然不是心理師，還是高階領導人的培訓，那就說一下實際的合格身份是什麼，能夠收這麼高的費用」、「心理輔導就是心理師的工作，沒證照不能做」、「做心理師的工作，然後還說自己不是心理師？」