民進黨政府推動「2030雙語政策」，引發外界一連串反彈後，連前總統馬英九都開罵。馬英九今天在第12屆「教育大愛菁師獎」頒獎典禮致詞時，公開表示2030雙語政策是既無必要、也辦不到，教育不該走歪路，以免造成大家的痛苦。

由懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會共同舉辦的第12屆「教育大愛菁師獎」，今天上午在晶華酒店舉行頒獎典禮，馬英九應邀出席，不過他在致詞時，公開批評民進黨政府的「2030雙語政策」。

馬英九表示，雙語政策根本是一個錯誤的政策，全世界70多個以英語為母語的國家，都是英國或美國的殖民地，其他國家很少以英語為官方語言，因為雙語國家是既無必要、也辦不到的政策。

馬英九表示，雙語政策最早是由前總統陳水扁任內提出，他接到民眾陳情後，一通電話就打算將英語列為官方語言，結果搞慘當時教育部長黃榮村。他強調，可以把孩子的英語教好，但我們不是英國或美國的殖民地，沒必要去做雙語政策。有些人以為把台灣宣布為英語國家後，國人的英語就會很好，但腦袋清楚的人絕不會這樣做。

馬英九感謝教育界的教師，當他們碰到有些人提出莫名其妙的政策，就一定要執行，「如果我是你們，我跟你們一樣痛苦」。他說完這句話，台下教師也給予如雷掌聲。

馬英九說，他一聽到雙語教育，就為孩子感到痛心，因為這項政策造成專家搖頭、教師反彈、學生折磨，甚至導致學習倒退。他呼籲從事教育工作的人，要採取正確的政策，也期待中華民國的教育政策走在正常的方向，不要走歪了，以免造成大家的痛苦。