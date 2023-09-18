為拉抬民營企業信心，大陸制訂與發布一系列政策與規定，中共《學習時報》18日在頭版刊文表示，為什麼民營企業發展的隱性壁壘長期破而不除，根本問題還是在人的心裡、頭腦裡、觀念裡。

報導指出，這些年，在談到民營企業時，經常用到隱性壁壘。習近平總書記也多次強調要消除民營企業發展的各種隱性壁壘。2018年11月1日，在民營企業座談會上，習近平總書記再次強調，消除各種隱性壁壘，激發非公有制經濟活力和創造力。

此外，今年4月28日，中央政治局在分析研究當前經濟形勢和經濟工作時指出，要堅持「兩個毫不動搖」，破除影響各類所有制企業公平競爭、共同發展的法律法規障礙和隱性壁壘，持續提振經營主體信心，幫助企業恢復元氣。

報導稱，究竟什麼是阻礙民營企業發展的隱性壁壘？權利平等、機會平等、規則平等、待遇平等「四個平等」沒有做到，是也；玻璃門、旋轉門、捲簾門三門未拆，是也；政商關係「親而不清」、「清而不親」兩單不明，是也；市場准入方面審而不批、許而不可等變相門檻等等。

文章說，看不見、說得清的壁壘雖不易破，但是畢竟還有靶子，畢竟還有可以著力的地方。而看不見又說不出來的壁壘破起來就更難了。這樣的壁壘在哪裡呢？在人的心裡，在內心深處。

文章舉例，最近與一位金融界的朋友交流，更加確定有這樣一種比「隱性壁壘」還「隱形」的壁壘存在。

他的意思是這樣的：兩個經營主體來貸款，條件都是一樣的，但是一個叫國有企業，一個叫民營企業，從內心講，他更願意貸給國有企業，而內心的天秤一傾斜，他就會羅列出很多貸給國企而不貸給民企的理由，儘管他完全認可國家發展民營企業的大政方針，理解促進和保障民營企業發展的政策、制度、法律等等。但是，還是聽從了內心的安排。

為什麼會有這樣的心理呢？從根本上說，還是自保。這位朋友問我：如果你是我，你會怎麼做？這就是個問題。其實，這樣的心理，不光是銀行貸款的人有，相關部門也有。為什麼會有隱性壁壘？為什麼隱性壁壘長期破而不除？根本問題還是在人的心裡、頭腦裡、觀念裡。而這，才是阻礙民營企業發展隱藏得更深的隱性壁壘。