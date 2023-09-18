空服員能夠在許多國家來回飛行，是許多人夢寐以求的工作，但事實上卻非常累人，因為他們不但得適應不同的時區，還要面對憤怒難搞的乘客，可說是非常辛苦，最近前空服員至僖透露，某位最佳台語男歌手曾因飛機廣告大罵她半小時，她從彎腰、蹲著到最後跪著聽對方罵完。

《同學來了》最近邀請職人分享服務經驗，「客訴！！小心我要給你一顆星!!老闆好苦…怎樣能讓奧客退散。」，其中一位來賓至僖曾擔任空服員，她在任職期間遇到奧客，該奧客是一名男歌手，從一登機就面露不爽，並只用手指頭叫她過去痛批：「你們公司現在是死要錢是不是？我搭你們家10幾年，我從來沒有看過你們在播廣告！為什麼今天開始播廣告？」

至僖分享自身經驗。(影片來源/同學來了 Youtube)

對此，至僖解釋雖然以前都是在客人登機時播廣告，但因為當天電力系統壞掉，變成飛機啟動後才播廣告，也無法跳過廣告，頻頻道歉，然而男歌手並不領情，堅稱這10幾年來搭機從沒看過廣告，「這是我第一次看廣告！」後來該男該手實在罵太久，她從彎著腰變成蹲著，最後跪著聽完對方的痛罵。

至僖透露男歌手在意的點是廣告讓他看不完飛機上的電影，但當時其實是飛往大陸的班機，航程本來就很短，但她就挨罵了近半小時，「我就想說你罵了我半小時，電影也看不完了。」

此外，至僖透露王偉忠當時也在同班機上，對方應該有發現她挨罵，所以當她要去服務偉忠哥時，對方故意伸了一個很大的懶腰並露出燦笑，「我就想說偉忠哥是要逗我笑。」而該男歌手的身分引起大家的好奇，至僖透露他得過金曲歌王，「大咖到連偉忠哥都不敢惹。」