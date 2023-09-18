美系外資表示，文曄9月14日決議以全現金方式收購Future(富昌電子)100%股權，資金來源為自有資金和星展銀行貸款，總金額為38億美元，代各國主管機關批准後，預計在2024年上半年完成交易。

Future是一家總部位於加拿大，已運營55年，是領先全球的電子元件供應商，提供多種零組件類型(例如FPGA、IP&E、照明等)和加值供應鏈解決方案，主要針對大眾市場。目前Future約有5200員工、400多家供應商、15,000多家客戶以及遍布47個國家/170地區的運營據點。財務上，Future目前沒有任何債務。據報導，Future在2017年債務規模為29億美元。2022年實現營業收入並擁有2億美元現金。

有鑑於祥碩、大聯大分別持股文曄17.57%及19.77%，美系外資評估，基於對台灣標準貸款政策的預測貸款期限為10年，利息費用約為1.5%，結合Future的收入，預計文曄合併Future後，對祥碩、大聯大的EPS貢獻分別為33.69元、1.57元。

整體來說，美系外資認為，通路業者的整合仍是產業趨勢，此次文曄的收購對大聯大、祥碩都有利。