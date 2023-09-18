韓國超人氣女團BLACKPINK紅遍全球，昨（17）日在首爾巨蛋舉行「BORN PINK」世界巡迴演唱會最終安可場，這次演唱會可在線上觀看，沒想到，在成員LISA單獨表演時，攝影師為了拍下表演畫面，竟從舞台階梯上不慎跌落，嚇壞眾人。

昨日BLACKPINK的安可演唱會掀起全世界歌迷關注，除了Jennie和Lisa落淚引發關注外，另一突發事件，是Lisa表演之際，有位攝影師從6層階梯的舞台要往下走至平面舞台時，只為了拍攝LISA與舞者的畫面，沒想到下一秒攝影師階梯沒踩好，直接滾落平面舞台，當下Lisa舞團成員，一度停止跳舞想上前幫忙，但攝影師連忙爬起完成工作，舞者們見狀後則繼續表演。

之前BLACKPINKA到紐澤西開唱，過程中四位成員需站上升降舞台，不過四周僅有簡單的鐵欄杆圍住，且當Jennie想靠上欄杆與底下粉絲互動時，下秒欄杆突然傾斜，嚇得她趕緊站直，一手撫著胸口臉上更露出驚魂未定的表情。影片曝光後，許多粉絲怒批「YG和主辦方能不能行了…這玩意兒沒人檢修嗎」、「媽呀，這豆腐渣工程」，讓粉絲相當擔心偶像。