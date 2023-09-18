勞動部今日公布最新減班休息（無薪假）統計，本期製造業人數增加仍最明顯，新增848人中製造業就佔712人，當中又以金屬電機工業增加最多，訂單減少仍為主因。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計642家，實施人數1萬1738人，本次家數較上期增加41家，人數增加848人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本次製造業仍是增加最多的業別，金屬機電工業中有2家業者實施人數為多，其中1家是自行車零組件廠商，實施人數約140多人，另家則是真空設備廠商，實施人數約180人，實施主因仍為訂單減少所致。

而資訊電子工業本期也增加了151人，其中1家增加70多人，為光學製品業者，不過製造業的減班休息多為個別業者實施，產業變化會請經濟部進一步了解。

至於其他產業部分，王金蓉說，像批發零售業這次增加的多為小型事業單位，其他需產業變化與增幅有限，會再持續觀察。