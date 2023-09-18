印度媒體「印度時報」（TOI）今天引述消息人士報導，印度海軍正在添購68艘軍艦，期望在2035年達到擁有200艘軍艦的規模，以與持續在印度洋擴張的中國海軍抗衡。

根據報導，印度海軍目前有132艘軍艦、143架軍機以及130架直升機，為與中國海軍抗衡，已下單增購68艘軍艦，包括將在印度製造的8艘護衛艦、9艘潛艦、5艘研究艦以及2艘多用途船艦。

這些新艦的採購預算約為2兆盧比（約新台幣7700億元）。

報導引述不具名消息人士說，雖然逐年會有新艦加入，但考慮到舊艦汰換因素，印度軍艦總數直到2030年可能為155艘至160艘；目標是在2035年以前擁有175艘至200艘軍艦，以取得可靠戰略影響力、機動力以及調度力。

此外，印度海軍也會添購戰機、直升機、無人機以及其他功能的飛機。

消息人士說，中國海軍在過去10年間有150艘新艦服役，現已有355艘軍艦及潛艦在役；未來5年間可能增至555艘之多，屆時中國的航空母艦料將頻繁在印度洋活動。

報導指出，中國海軍正積極尋求在海外設置基地，除了在非洲吉布地（Djibouti）、巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）與瓜達爾（Gwadar）等港口之外，最近也可能在柬埔寨的雲壤（Ream）設點，以解決航行印度洋的後勤挑戰。

「印度時報」報導，印度海軍建造第3艘航空母艦的計畫尚未被批准，而去年9月服役的國造航艦維克蘭特號（INS Vikrant）仍需數月才能具備戰鬥能力。

印度現擁有2艘航空母艦，另一艘是由2004年向蘇聯採購的「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov ）改裝而成的維克拉瑪蒂亞號（INS Vikramaditya）。（編輯：馮昭）1120918