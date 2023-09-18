澳洲氣象局表示，包括雪梨在內，席捲澳洲東南部大部分地區的春季熱浪將於今天加劇，最高溫預計將比9月平均氣溫高出攝氏16度。

最近幾天，澳洲氣溫節節高升，這股熱浪週末在內陸地區形成後，席捲了南澳州（South Australia）、維多利亞州（Victoria）和新南威爾斯州（New South Wales），炎熱高溫天候可能將持續到20日。

澳洲氣象局（Australian Bureau of Meteorology）表示，未來幾天料將打破多項早春紀錄，還說「9月出現這種高溫實屬罕見」。

澳洲氣象局昨天在臉書（Facebook）發文說：「隨著一股較強冷鋒通過東南部各州，高溫天氣預計要到20日才會緩解。」

酷熱天氣對17日舉行的雪梨馬拉松賽造成影響，有26人送醫治療，約40人因中暑接受緊急服務單位照護。

澳洲氣象局預測，雪梨西部地區高溫今天料將達到攝氏36度，21日才會回落至約攝氏22度。

熱浪也會增加火災風險，部分地區火災危險等級為「高」，當局敦促居民為野火做好準備。新南威爾斯州約50處草地或森林正燃起熊熊大火，但已全數獲得控制。

隨著聖嬰現象（El Nino）出現的可能性升高，澳洲準備迎接南半球今年較為炎熱的春季和夏季。天氣預報顯示，這類天氣事件可能將在9月至11月之間發生。

聖嬰現象可能會在澳洲引發野火、氣旋、乾旱等極端天氣事件，當局已警告今年夏天發生森林大火的風險較高。

為降低風險，消防人員上週採取預防性措施，提前燒掉森林裡的枯枝落葉等易燃物，為即將到來的野火季節做準備，在濃煙籠罩下，雪梨空氣品質連續幾天拉警報。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120918