太魯閣國家公園今年將招募40名保育志工，10月1日至15日開放報名。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

太魯閣國家公園今年將招募40名保育志工，10月1日至15日開放報名。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

太魯閣國家公園轄內擁有許多知名的高山步道，包括南湖大山、奇萊連峰、奇萊東稜等，隨登山活動近年蔚為風潮，太管處睽違16年將召募40名保育志工，協助園方宣導登山安全、保育巡查等工作，18歲至65歲熱愛大自然的民眾10月1日至15日可上太魯閣國家公園官方網站報名。

太魯閣國家公園除擁有鬼斧神工的太魯閣峽谷，也有許多海拔超過3000公尺的高山，如南湖大山、奇萊連峰、奇萊東稜、北二段、畢祿山、屏風山等，吸引許多山友挑戰攀登，享受攻頂的成就感、飽覽一望無際的山稜美景，及體驗高山動植物豐富的生態環境。

太管處因應日益漸增的登山人潮，提供山上良好的休息及避難空間，陸續完成園內高山步道的山屋興建，包括南湖圈谷、雲稜、屏風、鋸東、奇萊東稜線之磐石中峰、北鞍三叉、大理石營地等避難山屋及公廁。

隨高山山屋及公廁使用量大，志工及維管人力有限，維護不易，因此太管處今年睽違16年之久，規畫招募40名保育志工，協助園區登山安全宣導、保育巡查及中高低海拔步道環境設施維護與生態資料調查、支援活動辦理等工作。

太管處說明報名辦法，年滿18歲以上、65歲以下能全程參加面試考核及培訓課程與實習訓練者，10月1日至15日止，可至太魯閣國家公園網站（http://www.taroko.gov.tw/）下載112年度保育志工招募計畫，填妥報名表以E-mail郵寄方式寄至報名聯繫窗口電子信箱（保育志工報名信箱：[email protected]），註明「報名112年度太魯閣國家公園保育志工甄選」。

甄選第一階段先經書面審查並各擇優60人進行第二階段複審，預計錄取40名進行培訓，培訓課程入選後太管處將另行通知，完成培訓課程階段即取得實習志工資格，實習訓練至明年底且經考評合格者，即能正式加入太魯閣國家公園保育志工行列。