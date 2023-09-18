蘋果推出iPhone 15系列新機，話題與預購熱潮不輸以往，知名分析師郭明錤觀察首周預購的狀況後表示，市場預測已先行調降，所以比先前擔心的還要好，總出貨量預估仍為8千萬台。此外，郭明錤也分析大陸政府禁令與華為新機對蘋果的影響。

由於總體經濟狀況不佳，又遇到華為旗艦5G新機上市及大陸政府、國營企業禁用iPhone等不利消息，讓市場對iPhone 15的熱度及出貨量持保守態度，但根據首周的預購狀況，似乎沒有市場原先想得那麼糟糕。

郭明錤表示，iPhone 15 Pro Max需求如先前預期般強勁，優於去年iPhone 14 Pro Max的成績，入門款iPhone 15的需求跟去年差不多，但iPhone 15 Pro的需求就比較弱，主要是更多高階消費者轉向預購iPhone 15 Pro Max系列。

郭明錤也認為，大陸政府及國營事業員工禁用iPhone的措施，並不會影響iPhone在大陸市場的銷售表現，因為這些客群本來就不是iPhone的目標用戶。

至於華為靠著旗艦新機強勢回歸，是否對蘋果產生衝擊？郭明錤則提到，影響程度目前仍需觀察，但不會反映在iPhone 15的預購上，因為這些消費者本來就不是華為目前的目標用戶，主要是蘋果的核心用戶及粉絲。

整體而言，郭明錤維持對iPhone 15出貨量8千萬台的預估，購物網站的預購數據會失真，因為普遍不需要付訂金，無法反映真實需求。