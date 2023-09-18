林茉曦曾在《聲林之王》節目中嶄露頭角，以獨特中低音嗓音與舞蹈實力受矚目，近日為「經典翻唱活動」特別企劃，翻唱庾澄慶（哈林）經典代表作之一〈情非得已〉，為了貼近歌曲意境，林茉曦以更放鬆自在的方式演唱，想像自己是在某個咖啡廳打工的少女，不小心跟男主角邂逅的畫面，將這首歌當成一齣「浪漫偶像劇」演出。

〈情非得已〉是一首以民謠吉他為基底的輕快曲風情歌，最初於2001年成為華流始祖偶像劇《流星花園》的主題曲，當年因《流星花園》第一季紅遍亞洲地區，主題曲〈情非得已〉在當時掀起一陣校園純愛青春風潮，傳唱22年至今已累積13.6億串流點擊次數以及無數次的翻唱，是所有MZ世代的童年回憶，「從幼稚園就聽過，長大進KTV唱」，成為華人心目中的必備情歌。

〈情非得已〉收錄在哈林庾澄慶的第14張個人專輯《海嘯》中，2001年時，因成為偶像劇《流星花園》的主題曲而一炮而紅，甚至到了2009年，韓版《流星花園》（花樣男子）播出後，又再度引發全亞洲熱潮。庾澄慶的〈情非得已〉當時被韓版保留並改編成韓文歌曲，是海外翻拍作品難得保留主題曲的案例，可見這首歌的經典程度之高。近年網路社群盛行各種跟風PO文活動，其中「＃打一句有聲音的句子」系列文章中，不少網友紛紛提及〈情非得已〉的歌詞，副歌「只怕我自己會愛上你，不敢讓自己靠得太近」這段自帶旋律的句子，即使只是看著文字，都能讓人情不自禁地跟著哼唱。