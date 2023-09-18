超思進口巴西雞蛋、誤標效期爭議越滾越大，農業部長陳吉仲昨（17日）口頭請辭但獲行政院長陳建仁慰留。對此，曾暗批陳吉仲「老是跳過雲林縣府」的雲林縣長張麗善，看法僅4字「不予置評」。

雲林縣長張麗善就任雲林縣長5年來，陳吉仲到雲林視察幾乎沒有通知過雲林縣政府，尤其去年九合一選舉前，陳吉仲頻頻到雲林只為特定人選邀請而下鄉。

張麗善對此數度不指名呼籲，「如果只是為了某個政治人物或事件而跳過雲林縣政府不讓地方政府參與，她覺得是非常遺憾的，只要有中央部會長官來雲林，願意聽地方的意見，她都會排除萬難出席。」

去年七月，張麗善為陳吉仲一年來下鄉雲林視察老是跳過縣府表示「任何中央部會首長來到雲林縣只要有邀請我，我都會全力參與，除非是雲林縣政府沒有被邀請，不知道首長來是所為何事。」

陳吉仲17日晚間傳出因進口蛋風波愈滾愈大請辭，峰迴路轉被行政院長陳建仁慰留，媒體今天上午詢問張麗善看法，張趕行程僅回答「不予置評」。

張麗善是國民黨籍但勇於向中央陳情，多數獲善意回應，日前陳建仁到雲林縣視察，張麗善也請求陳揆到口湖鄉視察萡子寮漁港淤積海水倒灌災情，陳建仁同意勘災，最後責成正委吳澤成統籌解決。