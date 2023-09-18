大里仁愛醫院營養治療科營養師沈沛儀（左）提醒，民眾享用月餅前可先翻看背面的「營養標示」了解含有多少熱量、脂肪及糖量，並建議吃月餅1天不超過1個，熱量控制在300大卡以內。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

月餅熱量依不同品牌而有差異，但小小1顆都將近200大卡甚至超過。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

月餅是中秋送禮、祭祀中不可缺少的應景食品之一，不過小小1顆熱量幾乎都近200大卡甚至超過，容易吃過量。營養師建議可從「油脂低、糖分少、份量小」3點挑選月餅，另可透過與人分食、勿當正餐、搭配無糖飲料及飯後散步等方式助體重不失控。

月餅種類推陳出新，除了傳統月餅外，桃山月餅、冰淇淋月餅和冰皮月餅等亦是熱門選擇。大里仁愛醫院營養治療科營養師沈沛儀指出，月餅主要材料由麵粉、砂糖、油脂，熱量相較高如廣式棗泥核桃月餅1個約496大卡／124g，熱量相較低冰皮月餅1個約175大卡／65g等，依不同品牌而有差異，但小小1顆都將近200大卡甚至超過。

沈沛儀建議，選購月餅時，內餡含鹹蛋黃、流心、奶黃等油脂含量多熱量亦高，可改選不含鹹蛋黃、奶油含量較少膽固醇較低的品項；餡料如豆沙餡、蓮蓉餡含糖量高，可改選堅果、雜糧月餅，但堅果屬油脂類，仍須留意避免攝取過多；廣式月餅1顆動輒100公克以上，建議可挑選小份量的種類，避免1次吃進過多負擔。

沈沛儀提醒，民眾享用月餅前可先翻看背面的「營養標示」了解含有多少熱量、脂肪及糖量，並透過「與家人朋友分食不獨享」、「不當正餐吃，正餐多蔬菜」、「搭配無糖飲料」以及「飯後散步」等方式，避免體重失控。

至於民眾常注意的反式脂肪，她則說，衛福部已明定食品中不得使用不完全氫化油，避免人工反式脂肪酸危害健康；但另1種是天然存在的反式脂肪，故食品標示上仍會看到反式脂肪的存在。除了注意反式脂肪含量，選購月餅時可留意成分，確認產品油脂來源，優先選擇天然原料為成分的產品。

沈沛儀也說，慢性病患者須留意月餅份量；糖尿病患者須注意整日醣類攝取量；高脂血症患者則建議少吃含豬油、油酥、酥皮類糕點（如蛋黃酥等）；體重控制或減重者則需留意月餅熱量。另，建議民眾吃月餅1天不超過1個，熱量控制在300大卡以內。