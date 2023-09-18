蕭翠玲強調，人生不同階段都與金融業密不可分，「大專生金融就業公益專班」理論與實務兼具，提供最好的師資與最完整的學程，透過專班增進金融專業，能提升自我價值，期勉學員善用金融知識，未來貢獻所學、積極打造更美好的社會。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所針對ESG的社會面向聚焦弱勢公益關懷，希望結合金融業公益力量，以協助家庭經濟弱勢學員強化金融就業競爭力，特別感謝證交所、期貨交易所、櫃買中心、財金公司、聯徵中心及臺灣網路認證公司等共同贊助。

林丙輝指出，集保結算所及上述贊助單位，自104學年度起每年約花費3千萬元，已完成舉辦8屆金融公益專班，共有3333名學員順利結業。其中，超過75％結業學員進入金融產業服務，為金融業培育許多樸實勤奮的專業人才。

第9屆「112學年度大專生金融就業公益專班」課程期間自今年9月至明年3月止，全程利用周末上課、總計170小時，貼心提供午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助，並建立多項學習及就業獎勵機制。

集保結算所指出，「大專生金融就業公益專班」在學成後，會安排學員參與由各金融機構提供1千000多個職缺進行就業媒合。藉由專班的一系列職前訓練，協助學員加入前景穩定的金融產業，也藉以改善學員家計問題。

集保結算所長期陪伴弱勢與偏鄉孩子，深知其家庭資源匱乏，教育是改變命運的唯一機會。展望後市，集保結算所將持續運用核心資源，協助每位公益專班學員強化專業與職場倫理教育，幫助青年金融圓夢翻轉人生。