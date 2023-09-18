響應財政部雲端發票政策、創新會員服務，7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈領先零售推出「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，最大獎一人獨得10萬點OPEN POINT點數，等同10萬元現金，可跨通路當現金花。

即日起至2023年10月31日前，會員到指定11大通路購物時，唯一選用OPEN POINT會員載具存發票、增加中獎機會，抽獎活動將於2023年11月17日超展開，7-ELEVEN加碼回饋、寵粉無限，加開超過3萬個中獎機會、總計市價400萬元的點數獎金，邀請OPEN POINT會員一起當點數富翁，還能節省紙張浪費，一起化身環保小尖兵！

響應財政部政策、提高雲端發票使用率，7-ELEVEN發揮通路影響力，自2020年7月自創OPEN POINT APP發票日誌服務，能跨集團11大通路消費直接存入OPEN POINT會員載具，提供統一發票「消費管理」、「自動對獎」、「智能兌獎」三大服務，會員僅需於購物時開啟OPEN POINT APP會員載具存入發票，即可享有自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近到7-ELEVEN列印與兌換、APP線上預約超值商品兌獎等一站式數位便民服務，服務累積至今已吸引超過23.2億人次使用、節省列印紙張數等同減少砍伐2.3萬棵樹木，更協助會員對中超過52.4億元財政部中獎發票獎金，提供省時、省力又永續的會員智能服務。