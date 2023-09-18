不過陳姓、張姓犯嫌供稱與林姓店員互相不認識，但專程從宜蘭帶著柴刀、鐵鎚等兇器到彰化砍人，是否單純買賣糾紛引發殺機，警方表示將進一步調查了解。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市萬年路一段一家寵物店6月25日晚間遭2名持刀歹徒闖入，並朝林姓店員一陣猛砍，導致對方右手臂遭砍斷，警方獲報趕抵，將店員送醫搶救。經檢察官訊問，陳姓、張姓被告被認為均涉嫌《刑法》殺人未遂、重傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為殺人未遂重罪，並有勾串共犯或湮滅證據之虞，遭檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。由於2人犯後並無悔意，今（18日）檢方偵查終結，將移審並向法官求處重刑。

根據警方調查，員林市萬年路一段一家寵物店25日晚間遭19歲陳姓、張姓少年持刀闖入，造成25歲林姓男店員右手臂遭斷，送醫時斷肢被裝在袋子裡，當時嚇壞不少醫護人員。受傷的林男除了右手被砍斷外，就連頭蓋骨都被歹徒持鐵鎚敲破，昏迷指數3仍在加護病房搏鬥。

據了解，事發至今業者仍不願受訪，但業者友人看不下去，指稱兩名歹徒曾到店裡指名要找林姓店員，僅口頭詢問「貴賓狗」後就自行離開，但現在回想，對話語氣不太對。

事發當晚同樣兩名惡煞開門什麼話都沒說，就拿著辣椒水對著林男狂噴，接著從包包裡拿出預藏的柴刀、鐵鎚等凶器，對著林男喊「手拿出來」，接著就拿柴刀一陣猛砍，嚇壞店裡的其他2名店員。

他表示，兩名歹徒連狗都沒有問，所以絕對不是買賣糾紛，而林男友人曾表示林男本身有出入台中一些賭博場所，像是麻將館之類的，這幾個禮拜有聽說他贏錢，說不定在賭場有發生糾紛，人家放話要他一隻手，這起事件應不是買賣糾紛，而是店員個人結怨。

彰檢襄閱主任檢察官吳宇軒說，該署接獲警方通報有民眾不明原因持兇器在員林地區寵物店砍殺店員，隨即指派檢察官鄭文正指揮彰化縣警局員林分局組成專案小組，指揮警方當場逮捕在場行兇之二名嫌疑犯，解送該署檢察官訊問後，認陳姓、張姓被告等人均涉嫌殺人未遂、重傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為殺人未遂重罪，並有勾串共犯或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

全案今（18日）偵查終結，檢察官審酌張、陳 2 嫌行兇手段殘忍，且犯後並無悔意等情狀，依涉犯殺人未遂、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。另，檢察官也同時聲請法院沒收作案柴刀、辣椒槍、辣椒水、鐵鎚及手機2支等物品。