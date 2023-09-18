新北市平溪區發生老翁在山區迷路事件，警消出動進山救援，順利將老翁帶回。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市平溪區發生老翁在山區迷路事件，警消出動進山救援，順利將老翁帶回。（翻攝照片／張志康新北傳真）

一名74歲的老翁17日中午與友人一行赴新北市平溪區健行，原本預計晚間6時左右回到登山口下山，但老翁腳程較慢與友人脫隊，妻子擔心會發生意外請求警消協助，警消在晚間8時許找到迷路的老翁，順利將他帶下山，平安獲救。

家住台北市的74歲的陳姓老翁，18日中午與妻子及十餘名友人一起到新北市平溪區的滴水觀音步道健行，原本預計中午上山，傍晚就可以回到登山口。但陳翁在途中因為腳程較慢，與友人們脫隊。

陳妻在登山口苦等許久，一直沒有看到陳翁，再加上撥打電話給陳翁也打不通，眼見天色已晚，擔心年邁的陳翁會發生意外，便於晚間6時47分打電話報案。

警消獲報後，新北市消防局第六大隊派出了汐止中隊、平溪及石碇分隊共5車11名警消及8名義消趕往現場進行救援。救援隊伍7時45分由滴水觀音廟登山口入山，經過約1個小時的搜索，於晚間8時49分找到了迷途的陳翁。

經過消防救護人員的初步檢視，陳翁意識清楚，只不過身體有點虛弱，也有輕微的脫水現象。救護人員給予運動飲品補充水分與糖分。陳翁向救護人員表示，讓他休息一下，可以自行慢慢走下山。

接著陳翁便在救護人員的帶領下，於晚間10時出頭，順利將陳翁帶回登山口，經救護人員檢視後，確認陳翁的身體沒有大礙，便讓陳翁與妻子返家休養。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，進行任何山域活動，應在事先研訂相關路線並結伴同行，在活動途中應全神貫注謹慎行走，使意外發生機率降至最低，並避免有脫隊或分散隊伍的情形發生，以免發生事故時無人協助，以致錯過黃金救援時機。希望遊客從事山域活動時，務必注意自身安全。山一直都在，而安全是回家唯一的路。