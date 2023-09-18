國民黨總統參選人侯友宜投書外媒Foreign affairs （外交事務期刊），大談其國防外交及兩岸政策，其中他特別提到全民國防動員一事，他若當選總統，將成立由行政院副院長來主導的「全民防衛動員委員會」，該委員會將整合各部會國防動員政策。

侯友宜提出3Ｄ策略，也就是，也就是Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）、De-escalation（緩解），並強調「用實力確保和平、以交流增進理解。」

侯友宜投書外交事務期刊時寫道，他若當選總統，為了增強公眾對全民防衛的認識將啟動組改，成立一個政院層級的「全民防衛動員委員會」，由行政院副院長擔任委員會主席，整合跨部會國防動員政策。

此外，他也將建立一套預警系統，應對共軍在灰色地帶的騷擾，這套系統可以更好地預測解放軍的武力展示以及在灰色地帶的行動，以此來制定各種應應計畫，應對來自北京的騷擾、滲透及挑釁。

侯友宜也提到，希望擴大與志同道合夥伴的合作關係，特別是應該深化與美國在各領域的合作，比如分享情報以及定期聯合演訓等，加強軍事合作以便發生緊急狀況時有助於台灣軍隊與其盟友部隊的協調。

不過，侯友宜也強調兩岸溝通的重要性，將來在他治理下，與中國大陸的溝通都會以秉持憲法以及兩岸人民關係條例的原則下進行，國民黨政府過去與對岸互動有成功的經驗，比如上個世紀90年代就以共同打擊犯罪為基礎，最後於2009年簽立兩岸共打協議，因此他上任後會繼續進行兩岸的溝通，也是為了避免軍事誤判發生。